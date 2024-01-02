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В Сирии заявили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска

Минобороны Сирии сообщило об израильском авиаударе по пригороду Дамаска

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Ariel Schalit/AP

Израильская армия нанесла авиаудар по пригороду Дамаска, сообщило сирийское министерство обороны. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

«<…> Израильский противник осуществил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот», — заявило Минобороны Сирии.

В ведомстве обратили внимание, что удары по позициям в пригороде Дамаска были нанесены 2 января примерно в 4:35 (совпадает с мск) утра. По данным министерства, в результате атаки был причинен материальный ущерб.

29 декабря Израиль нанес удары по позициям на юге Сирии. Согласно информации представителя военного командования республики, средства ПВО отреагировали и сбили большинство ракет. Он уточнил, что жертв и пострадавших в результате атаки нет, однако зафиксированы разрушения.

За день до этого агентство SANA сообщило, что сирийские силы ПВО отражают ракетную атаку Израиля по Дамаску.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

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