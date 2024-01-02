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Стало известно о применении в зоне СВО комплексов артразведки «Ястреб-АВ»

МО: ВС России в зоне СВО применяют новейшие комплексы артразведки «Ястреб-АВ»

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Минобороны РФ

Российские военные применяют в зоне спецоперации новейшие комплексы артиллерийской разведки «Ястреб-АВ». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Сегодня эффективное выполнение боевых задач обеспечивается <…> и благодаря применению современных средств артиллерийской разведки, таких как «Зоопарк-1М» и «Ястреб-АВ», — уточнили в ведомстве.

«Ястреб-АВ» считается самым современным российским радиолокационным комплексом, который используют для разведки огневых позиций артиллерии. С помощью РЛС он способен отслеживать траекторию ракет противника и вычислить точные координаты позиций его артиллерии. Эти данные передаются артиллерии для поражения позиций.

До этого стало известно, что «Ястреб-АВ» работает в сантиметровом диапазоне частот (у «Зоопарка» диапазон 5 см). Комплекс оснащен фазированной антенной решеткой, которая способна засекать цели и передавать их координаты на удалении от 40 до 60 км.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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