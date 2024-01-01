ВСУ в первые часы нового года открыли огонь по Сватово и Лисичанску

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли стрельбу по городам Лисичанску и Сватово в Луганской народной республике (ЛНР) в первые часы после наступления Нового года. Об этом сообщают городские администрации в Telegram-каналах.

«Первые минуты нового, 2024 года, для жителей Лисичанска выдались тяжелыми», — сказано в публикации администрации Лисичанска.

Согласно данным городских властей, населенный пункт был атакован снарядами ВСУ в 00:40 мск. В результате атаки ни один мирный житель не пострадал, уточнили в мэрии.

«Украинские военные нанесли несколько ударов по мирным жителям города Сватово», — сообщают в администрации Сватовского муниципального округа.

По данным городской мэрии, первая атака украинских войск была зафиксирована в 01:30 мск, вторая — в 03:00. В результате атаки ВСУ вспыхнул и полностью сгорел жилой дом, также повреждена гражданская инфраструктура.

Перед этим представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) доложило, что ВСУ выпустили по Донецку 15 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) сразу после наступления Нового года.

Ранее полковник Ходаренок предупредил о возможных ударах ВСУ по объектам ВС РФ в новогоднюю ночь.