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На Украине назвали число уничтоженных объектов портовой инфраструктуры

«УП»: почти 180 объектов портовой инфраструктуры Украины уничтожены

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Заместитель министра развития общин территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков сообщил изданию «Украинская правда», что почти 180 объектов портовой инфраструктуры страны были повреждены или уничтожены в результате взрывов.

По словам Васькова, эти объекты были «частично или полностью уничтожены» по состоянию на конец 2023 года.

Он также рассказал, что Украина продолжает перевозить грузы по «временному коридору» в Черном море, о создании которого Киев объявил в августе 2023 года после прекращения действия зерновой сделки в июле.

До этого представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк заявляла, что в Одессе был поврежден объект портовой инфраструктуры.

7 декабря руководитель администрации Одесской области Олег Кипер сообщал, что в регионе получил повреждения объект портовой инфраструктуры. Речь идет о морской гавани, которая находится на реке Дунай.

В середине декабря военный эксперт, капитан I ранга Василий Дандыкин в интервью газете «Взгляд» прокомментировал сообщения о том, что первый российский морской дрон отправят на испытания в зону специальной военной операции. По его словам, безэкипажные катера (БЭК) смогут решать ряд важных задач, в том числе поражать портовую инфраструктуру, корабли и беспилотники ВСУ.

Ранее российские войска уничтожили украинскую ДРГ в районе Новомихайловки в ДНР.

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