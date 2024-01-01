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Российские войска уничтожили украинскую ДРГ в районе Новомихайловки в ДНР

Минобороны РФ: в районе Новомихайловки в ДНР уничтожена украинская ДРГ

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Российская армия уничтожила диверсионно-разведывательную группу на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

»<…> в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа», — уточнили в сообщении ведомства.

В министерстве рассказали, что группировка войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии ликвидировала живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удары нанесли в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное в ДНР и Приютное в Запорожье.

Накануне ВС РФ уничтожили три пусковые установки РСЗО в ДНР и под Харьковом. Кроме того, российские военные поразили авиационную технику в ангарах на аэродромах «Днепр» в Днепропетровской области и «Школьный» в Одесской области и склады ВСУ под Запорожьем и Белой Церковью.

Также российская армия нанесла поражение ВСУ на Красно-Лиманском направлении.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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