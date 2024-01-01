Во Львове уничтожен музей украинскому националисту Роману Шухевичу. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой в своем Telegram-канале.

«В день рождения Степана Бандеры полностью уничтожили музей генерал-хорунжего УПА («Украинская повстанческая армия», запрещена в РФ) Романа Шухевича в Белогорще», — написал чиновник.

Некоторое время назад стало известно, что во Львовской области на западе Украины в ночь на 1 января произошли взрывы. Садовой заявил, что взрывы привели к пожарам.

Ночью 31 декабря взрывы также произошли в Хмельницкой области Украины и в Киеве.

31 декабря воздушная тревога объявлялась в Одесской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровненской, Черновицкой, Сумской, Закарпатской, Волынской и Полтавской областях Украины.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории все республики.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.