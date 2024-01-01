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В Минобороны РФ заявили о ликвидации живой силы ВСУ на правом берегу Днепра

Минобороны РФ: расчеты РСЗО «Град» уничтожили солдат ВСУ на правом берегу Днепра

Расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» группировки российских войск «Днепр» уничтожили живую силу Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в Telegram-канале.

Отмечается, что расчеты боевых машин получили от артиллерийских корректировщиков координаты скопления живой силы ВСУ.

«После нескольких пристрелочных выстрелов расчет «Града» залпом отправил весь оставшийся «пакет» по противнику», — указано в сообщении.

В российском ведомстве добавили, что слаженная работа реактивной артиллерии и подразделений разведки позволяет оперативно ликфидировать вновь зафиксированные цели.

Также РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ сообщало, что российские самолеты-истребители Су-25 поразили технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманком направлении.

30 декабря оборонное ведомство информировало, что российские войска поразили места хранения горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск в Хмельницкой и Херсонской областях. Удары были нанесены по живой силе и военной технике Вооруженных сил Украины в 118 районах.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.

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