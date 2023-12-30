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Экс-глава МВД Украины назвал ситуацию на фронте тяжелейшей за все время боевых действий

Экс-глава МВД Украины Луценко: ситуация на фронте тяжелейшая за все время боев

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина испытывает самые трудные времена на фронте за все время боевых действий. Об этом в эфире YouTube-канала «Прямой» сообщил экс-глава украинского МВД Юрий Луценко.

«На фронте ситуация сейчас самая трудная за всю войну», — сказал Луценко.

Экс-глава МВД также подверг критике украинского президента Владимира Зеленского и его соратников, которые думают только о своих рейтингах. По его мнению, Зеленский не хочет, чтобы люди обрушили на него гнев из-за нового закона о мобилизации. Луценко считает, что именно Зеленский должен взять на себя ответственность за этот законопроект.

Кроме того, Луценко выразил мнение, что украинское правительство должно признать огромные потери на фронте.

30 декабря американский наемник Мэттью Вандайк заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации атакуют большим количеством беспилотников и артиллерии в зоне проведения специальной военной операции.

Тем временем советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев никогда не пойдет на переговоры с Москвой «в классическом смысле слова».

До этого вице-маршал авиации Британии в отставке Шон Белл заявил, что по итогам 2023 года Зеленский оказался в патовой ситуации.

Ранее сообщалось, что с Украины перестали выпускать за границу мужчин выездных категорий.

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