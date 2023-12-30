В Польше не нашли ракету, которая упала со стороны Украины

Польские военные так и не смогли найти следы ракеты, которая прилетела со стороны Украины. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети X (бывшая Twitter).

По данным ведомства, проверяли почти 500 территорий. В итоге проверка закончилась без результатов.

«Не было обнаружено ничего, что могло бы угрожать безопасности жителей Люблинского района. Деятельность армии завершена, и мы не планируем никаких дальнейших проверочных мероприятий в этом районе», — отметили в сообщении.

Накануне на территорию Польши со стороны Украины залетел неопознанный летательный объект. Появилась информация, что с момента пересечения границы до исчезновения сигнала за объектом наблюдали с помощью радаров ПВО.

Временный поверенный РФ при посольстве в Польше Андрей Ордаш назвал бездоказательными обвинения польской стороны по инциденту с залетевшей на ее территорию на три минуты с территории Украины ракетой. Отмечается, что в Варшаве отказались предоставить требуемые доказательства, а предъявленные российской стороне обвинения голословны. В связи с этим дипломат подчеркнул, что РФ не будет предоставлять Польше объяснения по данному вопросу, пока не получит доказательства своей причастности к инциденту.

Ранее в Польше подтвердили, что в ноябре 2022 года там нашли украинскую ракету.