Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Польше не нашли ракету, которая упала со стороны Украины

Польские военные не нашли следы летевшей со стороны Украины ракеты

close
100%
Reuters

Польские военные так и не смогли найти следы ракеты, которая прилетела со стороны Украины. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети X (бывшая Twitter).

По данным ведомства, проверяли почти 500 территорий. В итоге проверка закончилась без результатов.

«Не было обнаружено ничего, что могло бы угрожать безопасности жителей Люблинского района. Деятельность армии завершена, и мы не планируем никаких дальнейших проверочных мероприятий в этом районе», — отметили в сообщении.

Накануне на территорию Польши со стороны Украины залетел неопознанный летательный объект. Появилась информация, что с момента пересечения границы до исчезновения сигнала за объектом наблюдали с помощью радаров ПВО.

Временный поверенный РФ при посольстве в Польше Андрей Ордаш назвал бездоказательными обвинения польской стороны по инциденту с залетевшей на ее территорию на три минуты с территории Украины ракетой. Отмечается, что в Варшаве отказались предоставить требуемые доказательства, а предъявленные российской стороне обвинения голословны. В связи с этим дипломат подчеркнул, что РФ не будет предоставлять Польше объяснения по данному вопросу, пока не получит доказательства своей причастности к инциденту.

Ранее в Польше подтвердили, что в ноябре 2022 года там нашли украинскую ракету.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами