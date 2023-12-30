Число погибших при обстреле Белгорода возросло до пяти человек

Как минимум пять человек погибли в результате обстрела центра Белгорода. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Источник канала отметил, что среди погибших два ребенка и трое мужчин. Также более 20 пострадавших обратились за помощью. Telegram-канал Mash уточнил, что как минимум 44 человека пострадало от обстрела центра города.

По данным Shot, в Уразово зафиксировано прямое попадание в физкультурно-оздоровительный комплекс и повреждено около 20 частных домов. Жителям рекомендовали спуститься в укрытие.

До этого издание РБК-Украина написало, что Силы безопасности и обороны Украины нанесли ракетный удар якобы по «военным объектам» в Белгороде. Источник назвал сегодняшнюю атаку на Белгород «совместным мероприятием». По его словам, это произошло в ответ на российские обстрелы украинских городов. Он также заявил, что «мероприятия продолжаются».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в городе запущена сирена ракетной опасности. Он также попросил всех жителей спуститься в укрытие.

Ранее ВСУ обстреляли поселок и животноводческую ферму в Белгородской области.