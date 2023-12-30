Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Число погибших при обстреле Белгорода возросло до пяти человек

Shot: два ребенка и трое мужчин погибли во время обстрела Белгорода

Как минимум пять человек погибли в результате обстрела центра Белгорода. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Источник канала отметил, что среди погибших два ребенка и трое мужчин. Также более 20 пострадавших обратились за помощью. Telegram-канал Mash уточнил, что как минимум 44 человека пострадало от обстрела центра города.

По данным Shot, в Уразово зафиксировано прямое попадание в физкультурно-оздоровительный комплекс и повреждено около 20 частных домов. Жителям рекомендовали спуститься в укрытие.

До этого издание РБК-Украина написало, что Силы безопасности и обороны Украины нанесли ракетный удар якобы по «военным объектам» в Белгороде. Источник назвал сегодняшнюю атаку на Белгород «совместным мероприятием». По его словам, это произошло в ответ на российские обстрелы украинских городов. Он также заявил, что «мероприятия продолжаются».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в городе запущена сирена ракетной опасности. Он также попросил всех жителей спуститься в укрытие.

Ранее ВСУ обстреляли поселок и животноводческую ферму в Белгородской области.

Все новости на тему:
Обстрел Белгорода
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами