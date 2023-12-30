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Российские военные уничтожили минометный расчет ВСУ в ДНР

МО: российские военные уничтожили минометный расчет ВСУ у Петропавловки в ДНР

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил РИА Новости, что российские войска уничтожили расчет 120-миллиметрового миномета украинских войск в районе Петропавловки в Донецкой народной республике (ДНР).

«В ходе контрбатарейной борьбы расчет самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» под командованием командира орудия старшего сержанта Василия Нурдынова уничтожил расчет 120-миллиметрового миномета противника в районе Петропавловки», — сказал Зыбинский.

29 декабря Минобороны России показало момент штурма позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении бойцами группировки войск «Запад».

До этого сообщалось об отражении мотострелками группировки войск «Запад» контратаки штурмовой группы ВСУ на Купянском направлении.

По имеющейся информации, бойцы мотострелкового подразделения группировки войск «Запад» успешно отразили контратаку украинских войск на Купянском направлении. Штурмовая группа ВСУ была рассеяна и уничтожена из автоматического станкового гранатомета АГС-17 и ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, в котором в качестве выстрелов использовались противопехотные мины.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

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