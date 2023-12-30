В Харькове, Киеве и Львове российские ракеты прилетели по военным объектам и расположению наемников. Об этом РИА Новости сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, который цитирует данные своих товарищей из других украинских регионов.

«Вначале было два первых прилета по заводу Малышева, потом сразу туда же поехали скорые. Чуть позже был нанесен удар в район ТЭЦ №3, возник сильный пожар. После было еще два прилета по заводу Малышева, первый с большим задымлением, второй с сильным взрывом и выбросом пламени метров на 50-70, как говорят местные жители», — сообщил Лебедев о результате атаки по Харькову.

В Киеве удар пришелся по заводу «Артем», в Одессе — порту и расчетам ПВО, размещенным в городской застройке. А во Львове и расположенном в регионе Яворовском полигоне были уничтожены места расположения иностранных наемников.

До этого взрывы прозвучали в районе военного завода «Артем» в Киеве.

Как пишут украинские СМИ, завод «Артем» расположен недалеко от станции «Лукьяновская» киевского метро. Предприятие производит авиатехнику.

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