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Замминистра обороны вручил государственные награды участникам СВО

Первый замминистра обороны Цаликов вручил государственные награды участникам СВО

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Алексей Майшев/РИА Новости

Первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов вручил в госпитале имени Вишневского госнаграды участникам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

«Медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации — Руслан Цаликов вручил полковнику Залибеку Умаеву», — отметили в министерстве.

Отмечается, что полковник Залибек Умаев организовал многоэшелонированную систему инженерных заграждений общей протяженностью более 300 км при подготовке к контрнаступлению Украины на фронте. Уточняется, что он сам занимался установкой минных полей. Из-за действий Умаева были подорваны более 30 танков и 50 единиц бронетехники ВСУ.

Также, Цаликов вручил участникам СВО ордена Мужества и медали «За отвагу», «За храбрость» II степени и «За спасение погибавших».

До этого сообщалось, что первые серийные образцы снайперских винтовок Чукавина (СВЧ) поступили в подразделения ВС РФ. Винтовка Чукавина — это полуавтоматическая снайперская винтовка концерна «Калашников». Винтовка сконструирована на базе винтовки СВК-2016. Впервые она была представлена в 2017 году.

Ранее стало известно, что российские силы улучшили позиции на двух направлениях.

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