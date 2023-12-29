Украинские войска обстреляли Горловку ракетами

Украинские войска выпустили 20 ракет из систем залпового огня (РСЗО) по Горловке. Об этом рассказали в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — «Газета.Ru») по направлению: 17.25 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 20 ракет из РСЗО», — говорится в сообщении.

О последствиях обстрела не сообщается, информации о пострадавших пока нет.

Город регулярно попадает под обстрелы Вооруженных сил Украины (ВСУ). В понедельник, 25 декабря, украинские войска обстреляли школу и музей в Горловке.

Мэр города Иван Приходько сообщил, что были пострадавшие. Помимо этого, снаряд прилетел в колодец на пересечении улиц Пушкинской и Комсомольской.

Ранее мэр Горловки рассказал о повреждениях в городе в результате обстрела.