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В НАТО подсчитали все перехваты самолетов России за год

НАТО: в 2023 году совершено более 300 вылетов для перехвата самолетов из России

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Ole Berg-Rusten/Reuters

В 2023 году военно-воздушные силы государств--членов Североатлантического альянса совершили более 300 вылетов для сопровождения боевых самолетов РФ, пытавшихся преодолеть воздушное пространство государств, входящих в альянс. Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

«В 2023 году по всей Европе ВВС стран НАТО совершили более 300 вылетов по тревоге для перехвата российских военных самолетов, приближающихся к воздушному пространству альянса, большинство из них – над Балтийским морем», — говорится в сообщении.

В НАТО отметили, что вылеты осуществляются в случаях, когда нет представления о цели приближения российских самолетов к границам государств альянса.

По данным альянса, подавляющее большинство инцидентов с участием российской разрешалось профессионально и без последствий.

До этого временный поверенный России в Латвии Олег Зыков заявил, что НАТО продолжает свой агрессивный курс по приближению к российским границам.

Ранее силы быстрого реагирования НАТО возглавила Британия.

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