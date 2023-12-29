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В Британии назвали потерю Марьинки ударом по западной поддержке Украины

Telegraph: отступление ВСУ из Марьинки ударило по западной поддержке Киева

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Thomas Peter/Reuters

Британский полковник в отставке Ричард Кемп заявил, что отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Марьинки является еще одним ударом по международной поддержке Киева. Об этом он написал в статье для газеты Telegraph.

По словам отставного полковника, международная поддержка Украины ослабевает уже несколько месяцев, «а впереди будет еще хуже». Он указал, что поддержка Киева и так уже дышит на ладан из-за внутренних проблем в западных странах и войны Израиля и палестинского движения ХАМАС, а боевые провалы украинской армии могут еще сильнее ухудшить перспективы для Украины на хороший исход в конфликте с Российской Федерацией.

По мнению Кемпа, 2024 год будет определяющим в Европе

«Вероятно, он будет включать в себя новые победы России на Украине», — добавил он.

26 декабря главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подтвердил захват города Марьинка российской армией.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия смогла окончательно взять под контроль Марьинку, за город много месяцев шли бои. Это первый подобный успех российской армии с момента взятия Бахмута (Артемовска) в мае 2023 года. Марьинка находится примерно в 5 км от Донецка, ВСУ превратили ее в крепость с многокилометровой системой окопов.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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