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В Днепропетровской области сотрудники военкоматов начнут проверять вещи граждан

Сотрудников ТЦК в Днепропетровской области наделили правом проверять вещи людей

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) Днепропетровской области Украины получили право проверять документы и вещи граждан. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua».

В материале указано, что дополнительные меры военного положения были введены на территории Синельниковского и Днепровского районов. При этом, по информации журналистов, соответствующий указ региональной администрации не ограничивается только проверкой документов и вещей со стороны сотрудников военных комиссариатов.

Кроме того, в упомянутых районах был введен особый режим въезда и выезда. Данное распоряжение подразумевает ограничение свободы передвижения людей и транспортных средств.

Также в скором времени в Днепровском и Синельниковском районах должны появиться военные комендатуры. Их возглавят руководители территориальных центров комплектования, уточняется в публикации.

28 декабря глава Национальной полиции Украины Иван Выговский прокомментировал инициативу, при реализации которой сотрудникам правоохранительных органов могут дать право самостоятельно вручать гражданам повестки и не привлекать к этому процессу военных. Специалист выступил против соответствующей идеи и подчеркнул, что каждая структура должна заниматься своей работой.

Ранее в Киеве высказались о раздаче повесток на блокпостах.

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