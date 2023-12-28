Минобороны России сообщило о сбитых украинских самолетах

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два самолета Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны России в ежедневной сводке о специальной военной операции.

«Средствами ПВО сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Новогригоровка в Запорожской области и Токаревка в Херсонской области», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Накануне Минобороны России впервые с начала специальной военной операции назвало число контрактников. По данным министерства, в российской армии по контракту служат более 640 тыс. человек.

До этого сообщалось, что несколько десятков солдат российской группировки войск «Южная», которые отличились при взятии Марьинки в Донецкой народной республике, получили на передовой государственные награды.

25 декабря Министерство обороны сообщило, что российские войска смогли окончательно взять под контроль Марьинку, за которую много месяцев шли бои. Город находится примерно в 5 км от Донецка, ВСУ превратили ее в крепость с многокилометровой системой окопов. В ВСУ взятие Марьинки российскими войсками подтвердили.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли число уничтоженных украинских дронов с начала специальной военной операции (СВО).