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В Минобороны РФ рассказали о количестве БПЛА ВСУ, перехваченных за сутки

МО РФ: за сутки ПВО ВС РФ перехватили 33 беспилотника ВСУ

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Shutterstock

За минувшие сутки российские системы ПВО перехватили 33 украинских беспилотника. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

По информации российского оборонного ведомства, аппараты ВСУ были уничтожены под Новодружеским, Верхнекаменкой, Золоторевкой в Луганской народной республике, а также под Александровкой, Верхнеторецким, Старомихайловкой в Донецкой народной республике, и Вербовым и Пшеничным в Запорожской области.

Кроме того, были перехвачены семь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS.

До этого главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов сообщал, что специальная военная операция (СВО) на Украине поменяла отношение к беспилотным летательным аппаратам.

Таким образом он прокомментировал заявление главы Минобороны России Сергея Шойгу о том, что Вооруженные силы РФ начали активно применять в зоне боевых действий ударные и разведывательные дроны.

Ранее выяснилось, где в России начнут готовить операторов беспилотников.

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