Турция решила производить собственные двигатели для F-16

Турция собирается начать на своей территории производство двигателей F110 американской корпорации General Electric, которые применяются на истребителях F-16. Анкара планирует оснащать агрегатами боевые самолеты пятого поколения Kaan компании Turkish Aerospace Industries, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Анкара уже обратилась к американским партнерам за разрешением на совместное участие в производстве этих двигателей. Турция намерена оснащать каждый истребитель Kaan двумя F110 до тех пор, пока не разработает собственные модели двигателей.

По данным Bloomberg, первый полет Kaan запланирован на январь 2024 года.

Отмечается, что данная модель самолета создается с 2017 года в рамках программы «Национальный боевой самолет». Планируется, что в 2028 году начнется его серийное производство. Турецкие власти ранее заявляли, что по тактико-техническим характеристикам Kaan превзойдет американский F-35 и в перспективе заменит стоящие на вооружении ВВС республики истребители F-16.

Накануне министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил своему американскому коллеге Энтони Блинкену в телефонном разговоре, что Турция ожидает от США действий «в духе альянса» и выполнения своих обещаний по продаже истребителей F-16 Анкаре.

Ранее в ВСУ опровергли получение Киевом первой партии самолетов F-16.