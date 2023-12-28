Эксперт: СВО поменяла отношение к беспилотникам

Специальная военная операция (СВО) на Украине поменяла отношение к беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил ведущий эксперт в области БПЛА, главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов, комментируя недавнее заявление главы Минобороны России Сергея Шойгу о том, что Вооруженные силы РФ начали активно применять в зоне боевых действий ударные и разведывательные дроны.

«Поменялось отношение непосредственно к барражирующим боеприпасам, которых в войсках до начала СВО практически не было, за исключением эпизодических моментов с использованием «Ланцетов» в Сирии, где они использовались, насколько я помню, силами специальных операций. Сейчас их использование приобрело иные, гораздо большие масштабы», — подчеркнул Федутинов.

Он добавил, что на вооружении российских войск появились несколько видов современных БПЛА, способных наносить удары по военной технике и живой силе противника.

26 декабря на итоговом тематическом селекторном совещании Шойгу сообщил, что российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) в разы увеличил объем производства для снабжения войск РФ. По его словам, многие предприятия ОПК перешли на круглосуточный режим работы.

До этого министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что Россия опережает страны Запада по производству вооружений и намерена поддерживать заданный высокий темп.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.