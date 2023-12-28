Стало известно, что украинские и российские военные вместе спели «Катюшу»

Украинские и российские солдаты вместе исполнили песню «Катюша» в зоне специальной военной операции. Видео в своем Telegram-канале опубликовал военный эксперт Владислав Шурыгин.

Российские военнослужащие находились в лесу неподалеку от позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они окликнули украинских бойцов, после чего хором начали петь: «Расцветали яблони и груши. Поплыли туманы над рекой». «Выходила на берег Катюша. На высокий, на берег крутой», — подхватили украинские военнослужащие.

Ранее военнослужащий российской группировки войск «Юг» с позывным «Кортес» сообщил, что вынес на себе раненого украинского бойца с позиций, которые пытались штурмовать подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого сообщалось, что срочники украинской армии, которые сдались российской военной комендатуре в Херсоне, попросили не вносить их в списки на обмен и предоставить гражданство Российской Федерации.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.