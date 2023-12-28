Администрация США не может не видеть успехи Вооруженных сил Российской Федерации, чиновники боятся признать сокрушительный успех России в освобождении Марьинки. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя новый пакет американской помощи Киеву, передает РИА Новости.

«Все выворачивается наизнанку: рекламируются украинские фетишные «победы», — отметил он.

До этого бывший американский военный разведчик Скотт Риттер заявлял, что после взятия под контроль российскими войсками населенного пункта Марьинка оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) начнет рассыпаться.

27 декабря глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил журналистам, что освобожденный Вооруженными силами Российской Федерации город Марьинка, скорее всего, будут восстанавливать.

25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Россия смогла окончательно взять под контроль Марьинку, за город много месяцев шли бои. Это первый подобный успех российской армии с момента взятия Бахмута (Артемовска) в мае 2023 года. Марьинка находится примерно в 5 км от Донецка, ВСУ превратили ее в крепость с многокилометровой системой окопов.

Ранее в ДНР заявили об отступлении подразделений ВСУ в Курахово после потери Марьинки.