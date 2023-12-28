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В Минобороны заявили о срыве атак ВСУ на Краснолиманском направлении

МО: ВС РФ на Краснолиманском направлении уничтожили шесть опорных пунктов ВСУ

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Inna Varenytsia/Reuters

Старший офицер пресс-центра группировки войск «Центр» Леонид Шаров сообщил РИА Новости, что российские военные остановили продвижение украинских войск, в том числе бригады «Азов» (организация запрещена в России), на Краснолиманском направлении.

По словам Шарова, действиями группировки войск РФ было уничтожено шесть опорных пунктов и подавлено 40 артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, в районе Торского выступа сорвана попытка атаковать позиции мотострелковой бригады двумя штурмовыми группами 63-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения «Азов» при поддержке танка, указал старший офицер.

Он добавил, что продвижение ВСУ удалось остановить за счет действий расчетов операторов FPV-дронов и артиллерии. В ходе боя были уничтожены украинские танк Т-72 и боевая машина пехоты БМП-1.

По словам Шарова, армейская штурмовая авиация группировки ликвидировала три опорных пункта ВСУ западнее Червоной Дибровы и еще три были уничтожены в районе Григоровки расчетами тяжелых огнеметных систем.

27 декабря военный корреспондент телеканала RT Игорь Жданов сообщал, что российскими военными на Краснолиманском направлении был захвачен ценный трофей — переносная станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) литовского производства Sky Wiper Omni.

В этот же день командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в сложной ситуации на четырех направлениях в зоне боевых действий.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли число уничтоженных украинских дронов с начала специальной военной операции (СВО).

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Операция на Украине
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