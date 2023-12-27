Журналисты пишут, что первые F-16 уже могут находиться на Украине

Украина уже могла получить первые истребители F-16 от западных союзников, сообщает издание Newsweek, ссылаясь на американский источник.

«Предоставленные Западом истребители F-16 могут уже быть на Украине», — говорится в публикации.

По словам источника, вероятно, первые из обещанных истребителей Украина могла получить в среду, 27 декабря.

Бывший спецпомощник главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного Дэн Райс сказал изданию, что Запад «научился не объявлять о новом вооружении», которое отправляют Украине, как делал это ранее.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

В августе в Дании заявили, что Украина не сможет использовать истребители F-16 нигде, помимо своей территории. Планируется, что часть обещанных Киеву самолетов передадут в ближайшее время. В России ранее отмечали, что F-16 могут быть использованы для доставки ядерного вооружения, и пообещали «военно-технический ответ», если эти истребители появятся в небе Украины. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Британии подскочил спрос на военные самолеты времен Второй мировой.