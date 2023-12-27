Стало известно о возможном восстановлении Марьинки

Освобожденный Вооруженными силами Российской Федерации город Марьинка в Донецкой народной республике (ДНР), скорее всего, будут восстанавливать. Об этом журналистам сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.

При этом Пушилин отметил, что город сильно разрушен, поэтому окончательное решение о его судьбе будет принято позже.

«С большой долей вероятности это решение будет положительным. Сейчас этого населенного пункта практически нет, но говорить о том, что там не нужны застройки в будущем, неправильно. Это продолжение Донецка. Мы так это воспринимали и с таким подходом будем двигаться дальше», — сказал он.

До этого политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Лентой.ру» заявлял, что усиление борьбы за власть в Киеве станет последствием потери Украиной Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР).

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что Россия смогла окончательно взять под контроль Марьинку, за город много месяцев шли бои. Это первый подобный успех российской армии с момента взятия Бахмута (Артемовска) в мае 2023 года. Марьинка находится примерно в 5 км от Донецка, ВСУ превратили ее в крепость с многокилометровой системой окопов.

Ранее боец ВСУ заявлял о непонимании причин конфликта на Украине.