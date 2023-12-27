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Правительство Израиля обсудило план Египта по урегулированию в секторе Газа

WSJ: правительство Израиля обсудило мирный план Египта по Газе расширенным составом

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Amir Cohen/Reuters

Военный кабинет Израиля в расширенном министерском составе обсудил инициативу Египта по остановке огня в секторе Газа. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ходом обсуждения.

Согласно информации издания, в ходе совещания также состоялся брифинг спецгруппы по усилиям, прилагаемым для освобождения заложников и иным вопросам, связанным с урегулированием палестино-израильского конфликта.

По словам источников, власти Израиля едва ли согласится со всеми условиями плана, предлагающего назначить представителей палестинского радикального движения ХАМАС управлять регионом. Но к обсуждению первого шага, состоящего из обмена израильских заложников на пленных палестинцев, Тель-Авив готов, заявил депутат Кнессета Дэнни Данон.

Незадолго до этого Египет предложил трехэтапный план окончания войны между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС. План включает прекращение огня, освобождение заложников и формирование палестинского правительства. Позднее анонимный источник в партийных кругах Палестины сообщил, что палестинские партии всерьез рассматривают предложение Египта по остановке боевых действий в секторе Газа.

Ранее Египет, Израиль, Катар и США объединились для работы над продлением перемирия в Газе.

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