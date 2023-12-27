Девятилетний Алеша из Белгорода проводил отца на СВО

Девятилетний белгородский мальчик Алеша, встречавший военнослужащих российской армии в шлемофоне, проводил отца в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в эфире телеканала НТВ.

В 2022 году Леша Павличенко прославился на всю страну тем, что встречал и провожал российских военнослужащих на СВО, и сейчас он тоже продолжает это занятие. Теперь в зоне спецоперации служит и его отец.

Портал «бел.ru» рассказал, что мальчик общается с папой каждый день, за исключением случаев, когда тот занят боевыми задачами. Мужчина находится в зоне СВО уже четыре месяца. Он служит в десантно-штурмовом отряде.

В прошлом году маленькому Леше, приветствующему российских военных, посвятили десятки граффити в России. Он стал одним из символов поддержки российских военных обычными гражданами. Мальчик рассказывал, что встречает солдат и отдает им честь, «чтобы они были счастливые».

Ранее белгородский губернатор Гладков подарил президенту России Владимиру Путину шоколадку «Алешка».