Военный эксперт раскрыл преимущества новейшей бикалиберной РСЗО «Возрождение»

Новейшая бикалиберная реактивная система залпового огня (РСЗО) «Возрождение», созданная на базе существующего комплекса «Земледелие», сможет выполнять как задачи по дистанционному минированию, так и по уничтожению противника на большой площади. Об этом в интервью газете «Взгляд» рассказал военный эксперт Александр Артамонов.

«Более того, возможна модификация уже существующих на фронте машин «Земледелие», что позволяет сэкономить на парке техники. Однако экипажам предстоит пройти дополнительное обучение для того, чтобы они могли решать все типы задач на поле боя, которые позволяет новая бикалиберная система», — отметил Артамонов.

Он напомнил, что «Земледелие» — машина, которая позволяет расположить осколочно-фугасные снаряды в требуемом порядке — с проходами, без проходов или в шахматном порядке.

О создании новейшей РСЗО объявил накануне генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. По его словам, машину оснастили универсальным транспортно-пусковым контейнером, который также позволяет запускать реактивные снаряды по примеру РСЗО «Ураган» или тяжелых огнеметных систем ТОС-1, ТОС-1А и ТОС-2.

Система способна минировать местность реактивными снарядами в калибре 140 мм и поражать цели реактивными снарядами в калибре 220 мм. РСЗО уже прошла тестовые испытания, ее серийное производство запланировано на первую половину 2024 года.

Ранее сообщалось, что в России создадут новую РСЗО с «умными» боеприпасами.