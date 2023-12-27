В МИД России осудили экспорт ракет ПВО из Японии в США

Экспорт ракет для систем противовоздушной обороны Patriot из Японии в Соединенные Штаты будет иметь негативные последствия для глобальной безопасности. Об этом на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это будет иметь осязаемые негативные последствия для глобальной и региональной безопасности. Очевидно, что принятое решение обслуживает интересы прежде всего американского союзника Токио», — заявила Захарова.

В планах поставки ракет PAC-2 к комплексу ПВО и ПРО Patriot, которые предназначаются для уничтожения самолетов и крылатых ракет. Впоследствии предполагается, что Япония поставит США ракеты, способные сбивать баллистические ракеты.

До этого министр обороны Японии Минору Кихара заявил, что поставка ракет Patriot в Соединенные Штаты не должна оголять собственную оборону Японии.

Ранее власти Японии значительно увеличили военные расходы и сняли запрет на экспорт летального оружия.