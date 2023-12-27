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Генерал ВСУ объяснил провал контрнаступления

Генерал ВСУ Тарнавский связал провал контрнаступления с хорошей обороной РФ

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Inna Varenytsia/Reuters

Одна из главных причин, почему провалилось контрнаступление Вооруженных сил Украины, — хорошо подготовленная оборона Вооруженных сил России. Об этом в интервью «Украинской службе Би-би-си» заявил командующий группировки ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский.

Генерал обратил внимание, что у РФ одна из сильнейших армий мира, которая организовала оборону не из одного, а из нескольких рубежей. Тарнавский также отметил, что войска РФ используют свои сильные стороны.

«Преимущество в авиации. Очень большая плотность минных полей, насыщенность боевых порядков, противотанковых средств, средств радиоэлектронной борьбы и ударных дронов», — пояснил командующий.

Он добавил, что у ВСУ при этом не было возможности использовать бронетехнику в полном объеме, что затрудняло активные продвижения и повлияло на скорость наступательных действий.

Накануне польский генерал Роман Полько заявил, что ВСУ провалили контрнаступление из-за веры командования в свою пропаганду. По его словам, летне-осеннюю кампанию ВСУ сложно даже назвать контрнаступлением, потому что украинцы распылили силы по разным направлениям вместо того, чтобы сконцентрировать силы для достижения успеха на каком-то одном участке фронта.

Ранее американский телеканал оценил вероятность нового контрнаступления ВСУ.

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