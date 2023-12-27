Вооруженные силы Украины готовят провокации с химическим оружием западного производства с целью обвинить в этом Россию. Об этом заявила Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Она напомнила украинскую фальсификацию вокруг пригорода Киева, Бучи — где у жертв якобы российских солдат не были опубликованы ни имена, ни даты рождения, ни паспортные данные.

«Что-то подобное киевский режим замыслил и на этот раз. Не исключается организация очередной антироссийской провокации с использованием отравляющих веществ западного производства, чтобы затем инициировать в структурах Организации Объединенных Наций и мировых СМИ новую кампанию по обвинению нашей страны в якобы преднамеренном использовании химического оружия», — заявила Захарова.

До этого бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что США могут устроить провокацию, чтобы оправдать передачу Украине ядерного оружия.

Ранее США провели испытания на ядерном полигоне.