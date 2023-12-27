Во Франции разочаровались в САУ Caesar

В парламенте Франции заявили о малой живучести самоходных установок Caesar — эти САУ Франция передает в рамках военных поставок на Украину. Об этом заявила член парламента Франции Каролин Коломбье в обращении к главе Минобороны страны Себастьяну Лекорню, передает «Лента.ру».

«Госпожа Каролин Коломбье обращает внимание господина министра вооруженных сил на результаты опыта применения артиллерийской установки Caesar в конфликте между Украиной и Россией. Согласно свидетельствам украинских солдат, опубликованным газетой Le Monde 14 декабря 2023 года, самоходное орудие Caesar компании Nexter, тридцать экземпляров которого были доставлены на Украину, похоже, вызывает достаточно негативную реакцию со стороны тех, кто его использует», — пишет Коломбье.

Она утверждает, что украинские солдаты в ходе боевых действий обнаружили большое количество уязвимостей и сложностей в использовании гаубицы — так, Caesar очень зависима от надлежащего спутникового наведения, что сложно обеспечить в условиях господства российских средств РЭБ. Также САУ оказалась критически уязвима перед атаками дронов.

Коломбье поинтересовалась у Лекорню, планируют ли ВС Франции модернизировать артиллерийскую систему с учетом выявленных уязвимостей.

До этого Минобороны Украины объявило о создании артиллерийской коалиции с Францией.

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