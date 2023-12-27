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В ЛНР сообщили о подрыве украинских саперов на собственных минах

Марочко сообщил, что саперы ВСУ подорвались при установке мин под Синьковкой

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Игорь Маслов/РИА Новости

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что саперы ВСУ подорвались при установке мин под Синьковкой в Харьковской области. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Юго-западнее населенного пункта Синьковка при ведении инженерных работ вооруженными формированиями Украины по установке минных заграждений произошла детонация боеприпаса в момент его установки», — заявил Марочко.

По его словам, ВСУ потеряли одного военнослужащего, и еще двое были ранены. По характеру взрыва и ранений Марочко пришел к выводу о низкой квалификации украинских саперов в данном подразделении.

До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские войска за прошедшую неделю отразили более сотни атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нескольких направлениях.

Он рассказал, что украинские войска на прошлой неделе продолжали попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Купянском направлениях.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.

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