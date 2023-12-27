В двух регионах России сбили дроны ВСУ

Российские дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ночью два украинских беспилотника над территориями Белгородской и Ростовской областей. Об этом сообщает в Telegram-канале Минобороны России.

Ведомство назвало инциденты попытками Украины устроить террористические атаки. Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяли беспилотники самолетного типа, пояснили в Минобороны.

Накануне в министерстве сообщили, что российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили два самолета Су-24 Вооруженных сил Украины и пять снарядов HIMARS.

Также за сутки сбиты 24 украинских БПЛА в районах Токаревки, Кременной, Сватово, Лисичанска в Луганской народной республике, а также в районах Горловки, Александровки и Старомихайловки в Донецкой народной республике.

25 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказывал, что ВСУ в течение суток более 70 раз обстреляли регион, разрушений и пострадавших нет.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы заявил о работе киевских средств ПВО на пределе возможностей.