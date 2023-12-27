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Костромские десантники сбили квадрокоптер ВСУ типа «Баба Яга»

Минобороны: десантники ВС РФ сбили у Артемовска квадрокоптер ВСУ типа «Баба Яга»

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Alina Smutko/Reuters

Костромские десантники успешно сбили ударный квадрокоптер ВСУ, известный как «Баба Яга», который пытался атаковать российские позиции у Артемовска в Донбассе. Об этом сообщили РИА Новости представители Минобороны РФ журналистам.

Среди российских военных «Бабой Ягой» называют сельскохозяйственные беспилотники, которые украинские войска используют для сброса крупнокалиберных мин. В ответ на такие атаки расчеты самоходной артиллерийской установки «Акация» ВС РФ уничтожили позиции ВСУ на Краснолиманском направлении.

По словам представителей Минобороны, ежедневно российские позиции подвергаются нападениям с воздуха со стороны украинских формирований. Однако благодаря специальным противодроновым ружьям десантники смогли заглушить сигнал, и связь дронов противника с оператором была потеряна.

Для более эффективной защиты от дронов в связке с противодроновыми ружьями также действуют стрелки-зенитчики. В зависимости от обстановки они могут использовать не штатный ПЗРК «Верба», а обычные пулеметы ПКМ или «Печенег» для сбивания воздушных целей, включая квадрокоптеры.

В целях защиты от украинских атак российские Вооруженные силы также применяют боевую стрельбу из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г по целям ВСУ в зоне СВО.

Также сегодня ночью российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник над территорией Ростовской области.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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