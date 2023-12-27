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Аналитик назвал факторы, приближающие крах ВСУ

Аналитик Мураховский заявил, что истощение ВСУ поможет наступлению армии РФ

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Inna Varenytsia/Reuters

Истощение украинских подразделений приблизит поражение ВСУ в 2024 году. Об этом заявил военный аналитик Виктор Мураховский в беседе с «Известиями».

По его словам, ослабление сил противника будет использовано министерством обороны РФ для добротного летнего наступления, что ускорит крах украинской армии.

«В следующем году к лету можно добиться решительного перелома. Думаю, к лету армия достигнет того уровня боеспособности, который позволит решать серьезные наступательные задачи», – сказал Мураховский.

Аналитик подчеркнул, что для увеличения боеспособности российской армии необходимо увеличить ее численность за счет контрактников, а также ускорить темпы производства танков, авиации, артиллерии и систем противовоздушной обороны (ПВО).

Накануне главком ВСУ Валерий Залужный объявил о переходе стратегии ВСУ к сохранению людей.

Ранее на Украине объяснили потребность мобилизации еще полумиллиона человек.

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