Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник над территорией Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Последствия на земле уточняются», — написал он.

25 декабря в министерстве обороны РФ сообщили, что средства ПВО России перехватили пять реактивных снарядов HIMARS, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ).

В ведомстве также заявили, что российские системы ПВО уничтожили 40 украинских дронов.

До этого в Минобороны сообщили, что ранним утром 17 декабря российские силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников самолетного типа на территорию Ростовской области в районе Морозовска и Каменска.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы заявил о работе киевских средств ПВО на пределе возможностей.