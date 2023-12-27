Чемезов рассказал о незащищенности западных танков перед российскими ПТРК

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Хризантема» и «Корнет» с любого ракурса пробивают немецкие танки Leopard. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Чемезов назвал мифом представления о хорошей защищенности танков западного производства. По его словам, западные танки очень хорошо горят. В частности, российские ПТРК «Корнет» или «Хризантема» с любой стороны пробивают немецкий танк Leopard.

Чемезов отметил, что на западные танки, находящиеся в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), для того, чтобы повысить их шансы на выживание на поле боя, начала устанавливаться дополнительная динамическая защита советского производства.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов объявил, что в России сконструируют новейшую бикалиберную реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Возрождение».

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО