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В минобороны Белоруссии рассказали об авиаразведке НАТО на западных границах страны

Белорусский полковник Воробьев сообщил о постоянных полетах авиаразведки НАТО

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Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Начальник радиотехнических войск министерства обороны Белоруссии полковник Александр Воробьев заявил, что на западных границах страны ежедневно фиксируется по три-четыре вылета иностранной разведывательной авиации. Об этом он рассказал в интервью белорусскому каналу «СБ ТВ».

По словам Воробьева, степень воздушной угрозы со стороны стран НАТО постоянно возрастает. Радиолокационные средства белорусской армии регулярно обнаруживают разведывательные полеты на сопредельной территории. Разведка ведется всеми возможными способами, в том числе с привлечением как беспилотных летательных аппаратов стратегического назначения, так и самолетов-разведчиков. Каждый день фиксируется три-четыре вылета с целью наблюдения за территорией Белоруссии.

Воробьев подчеркнул, что на вооружении белорусской армии находится широкий комплекс радиолокационных станций, каждая из которых предназначена для обнаружения определенного типа воздушных целей. Эти радиолокационные станции позволяют засекать авиацию стран НАТО на высотах от нескольких десятков метров до более чем сотни километров.

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