Вооруженные силы России движутся к победе над Украиной. Такое мнение высказал экс-командующий объединенными силами Великобритании отставной генерал Ричард Бэрронс, чьи слова приводит новостной журнал The National.

«Инициатива в этом конфликте однозначно переходит к России», — утверждает он.

По оценке офицера запаса, у украинских военных после изнурительного летнего контрнаступления уже «ничего не осталось в шкафчиках». Если Европа и Соединенные Штаты не смогут обеспечить Киев оружием и деньгами, в которых он нуждается, то это станет «абсолютным политическим провалом», считает Бэрронс.

«Это не та ситуация, которую мы ждали вначале, но это честная оценка того, где мы находимся сейчас», — заявил военный эксперт.

В ноябре специалист по геополитике и России Кароль Гримо-Потте говорил, что провал контрнаступления Украины, конфликт между Израилем и ХАМАС, а также внутриполитические проблемы в США благоприятствуют достижению Россией ее целей на фронте.

Ранее в Британии рассказали о судьбе контрнаступления Украины.