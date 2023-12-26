Власти объяснили, почему раненному в СВО волгоградцу выдали морковь вместо денег

Представитель администрации Дубовского района Волгоградской области объяснил изданию «Подъем», что выдача двух ведер моркови и пакета лука семье раненого в ходе специальной военной операции (СВО) бойца Олега Рыбкина была инициативой местных фермеров.

До этого жена военнослужащего пожаловалась, что вместо денег их семье выдали овощные наборы к Новому году. В администрации отметили, что со своей стороны оказали военному всю помощь.

«Житель Дубовского района получил все причитающиеся финансовые меры региональной поддержки», — рассказал источник.

Он добавил, что членам его семьи оказывается предусмотренная областным законодательством помощь, в том числе ребенок на бесплатной основе посещает детский сад.

По словам источника, врученный набор овощей стал только дополнением к оказываемым мерам поддержки.

В ноябре сообщалось, что герой России полковник Рустам Сайфуллин, дважды раненный в ходе специальной военной операции на Украине, вновь вернулся на фронт.

Ранее Генпрокуратура связала серию поджогов военкоматов с успехами России в СВО.