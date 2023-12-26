Залужный предположил, что через несколько месяцев ВС РФ возьмут под контроль Авдеевку

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный допустил, что через 2-3 месяца населенный пункт Авдеевка отойдет под контроль российской армии. Его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

Он отметил, что Генштабу важнее сохранять людей, а не территории.

Залужный подчеркнул, что ведение военных действий подчиняется своим законам, которые не зависят от мнения депутатов или журналистов.

«У противника есть возможность концентрировать свои силы на определенном направлении. И они могут через два-три месяца сделать то, что произошло с Бахмутом. Нам дорог каждый клочок земли, будем оборонять ровно столько, сколько будет сил, если сил недостаточно – сохраняем людей, а потом отвоюем», — сказал он.

До этого Валерий Залужный заявлял, что на Украине не было запроса на мобилизацию 500 тысяч человек.

26 декабря депутат Рады, бывший спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что разрабатываемый на Украине новый законопроект о мобилизации повредит и властям, и населению.

Ранее на Украине объяснили потребность мобилизации еще полумиллиона человек.