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Стало известно, сколько солдат потеряли ВСУ на Южно-Донецком направлении

МО РФ: ВСУ потеряли до 150 военнослужащих в районах Водяного и Новомихайловки

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли поражение двум штурмовым бригадам ВСУ в районах Водяного и Новомихайловки. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ на Южно-Донецком направлении. Противник потерял до 150 солдат, танк, две боевые машины пехоты, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

26 декабря попавший в плен младший сержант Вооруженных сил Украины рассказал, что у украинских солдат совсем нет шансов остаться в живых на Запорожском направлении в зоне проведения российской спецоперации.

До этого сообщалось, что сержант Кирилл Шухраев, который входил в группу военнослужащих по обеспечению боевой охраны колонны, доставляющей боеприпасы для батальонной тактической группы российских войск в район активных боев в зоне СВО, обнаружил группу украинских военнослужащих и организовал по ним атаку.

Ранее американский канал CNBC оценил вероятность нового контрнаступления ВСУ.

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