Самым сложным при освобождении населенного пункта Марьинка, помимо прорыва первой линии обороны противника, была битва за последний дом в городе. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил командир мотострелкового батальона 5-й бригады 1-го армейского корпуса Александр Трошин.

По его словам, российские военнослужащие штурмовали его после комбинированного удара авиацией, артиллерией дронами-камикадзе и под залп тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».

Трошин сообщил, что российские солдаты бились за каждый дом и даже подвал. Вооруженные силы Российской Федерации заходили на украинские позиции фактически «на его плечах». Сложным был штурм последнего дома, поскольку «от предпоследнего до последнего было 150 метров».

«Мы заблаговременно разработали операцию по захвату крайнего дома, выявили огневые средства, нанесли огневое поражение авиацией, артиллерией, «Солнцепеками», дронами-камикадзе, и под залп «Солнцепека» мы побежали на штурм последнего здания. В 15:15 я доложил командиру бригады, что Марьинка перешла под полный контроль 5-й бригады, и водрузили флаг на последнем доме», — отметил Трошин.

До этого сообщалось, что генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке данных с фронтов не стал упоминать Марьинку после того, как российские силы взяли ее под контроль.

Ранее Марьинку после ожесточенных боев сняли с дрона.