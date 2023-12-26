Зеленский поблагодарил ВСУ за пополнение «подводного Черноморского флота» РФ

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил в своем Telegram-канале украинских военных за удар по российскому кораблю.

Он не называет конкретное судно и место, но 26 декабря Минобороны РФ заявило, что при ночном ударе ВСУ по Феодосии получил повреждения большой десантный корабль «Новочеркасск». Насколько серьезные повреждения получил корабль, в министерстве не уточнили. В ВСУ утверждают, что судно вряд ли подлежит ремонту.

Как рассказал украинский лидер, он провел заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждались военные планы на следующий год и обеспечение Сил обороны и безопасности страны.

«Как и всегда, были доклады главкома и командующих направлений по ситуации на фронте: конкретные позиции, конкретные потребности. Благодарен нашим воздушным силам за эффектное пополнение российского подводного Черноморского флота еще одним судном», — написал Зеленский.

До этого «Страна.ua» со ссылкой на спикера воздушных сил ВСУ Юрия Игната писала, что украинские войска нанесли удары по «Новочеркасску» ракетами Storm Shadow и SCALP.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.