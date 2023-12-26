Военный эксперт предложил устанавливать на борту БДК зенитные комплексы

Военный эксперт Максим Климов в интервью газете «Взгляд» прокомментировал удар, нанесенный Вооруженными силами Украины (ВСУ) в районе Феодосии, в результате которого был поврежден большой десантный корабль (БДК) «Новочеркасск». Он подчеркнул, что урон не критичен для Черноморского флота РФ, однако для предотвращения подобных атак необходимо принять комплекс мер.

«Так как корабль был атакован авиационной ракетой, встает вопрос и о воздушной обороне. Необходимо постоянное патрулирование акватории Черного моря самолетами с РЛС, способными вовремя обнаруживать угрозы, которые впоследствии будут уничтожены нашей ПВО. Для защиты непосредственно БДК от таких атак желательно установить на борту ЗРК «Тор», — предложил Климов.

Он добавил, что БДК — очень полезная машина, которая может выполнять ряд важнейших задач флота.

В ночь на 26 декабря глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке ВСУ в районе Феодосии. Он отметил, что взрывы были слышны в районе порта. График движения поездов между Джанкоем и Феодосией изменили после атаки. Минобороны РФ заявило, что при ночном ударе ВСУ получил повреждения БДК «Новочеркасск». Насколько серьезный урон нанесен кораблю, в ведомстве не уточнили.

Telegram-канал украинского издания «Страна.ua» со ссылкой на спикера воздушных сил ВСУ Юрия Игната позднее сообщил, что украинские войска нанесли удары по кораблю «Новочеркасск» дальнобойными ракетами Storm Shadow и SCALP.

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