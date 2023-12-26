В Крыму сообщили о ситуации в Феодосии после атаки ВВС Украины

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что одного человека не удалось спасти после атаки по Феодосии, еще шесть человек пострадали. Об этом Аксенов сообщил в своем Telegram-канале.

«Повреждения получили шесть зданий – в основном, выбиты окна. Шесть человек эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жильцы разместились у родных и знакомых. Транспортная инфраструктура работает в штатном режиме, ограничений по пассажирским перевозкам нет», — заявил Аксенов.

До этого график движения поездов между Джанкоем и Феодосией изменили после атаки порта со стороны Вооруженных сил Украины.

На месте чрезвычайного происшествия произошел пожар, который был быстро локализован. Изначально в районе порта слышались взрывы, но они уже прекратились, уточнил Аксенов. По его данным, на месте работают профильные службы.

Ранее сообщалось, что в Крыму на новогодние праздники не будут проводить массовые мероприятия.