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В Крыму сообщили о ситуации в Феодосии после атаки ВВС Украины

Аксенов сообщил, что одного человека не удалось спасти после атаки по Феодосии

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что одного человека не удалось спасти после атаки по Феодосии, еще шесть человек пострадали. Об этом Аксенов сообщил в своем Telegram-канале.

«Повреждения получили шесть зданий – в основном, выбиты окна. Шесть человек эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жильцы разместились у родных и знакомых. Транспортная инфраструктура работает в штатном режиме, ограничений по пассажирским перевозкам нет», — заявил Аксенов.

До этого график движения поездов между Джанкоем и Феодосией изменили после атаки порта со стороны Вооруженных сил Украины.

На месте чрезвычайного происшествия произошел пожар, который был быстро локализован. Изначально в районе порта слышались взрывы, но они уже прекратились, уточнил Аксенов. По его данным, на месте работают профильные службы.

Ранее сообщалось, что в Крыму на новогодние праздники не будут проводить массовые мероприятия.

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