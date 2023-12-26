Военные комиссариаты Украины не обращают внимания на гражданские специальности призывников, из-за этого ценные эксперты оказываются в обычной пехоте. Об этом рассказал в интервью телеканалу «Прямой» представитель Вооруженных сил Украины Мирослав Гай.

По его словам, сейчас граждане призываются через территориальный центр комплектования, их опыт гражданской жизни при этом не учитывается.

Гай поделился, что встречал на фронте инженера, который в мирной жизни разрабатывал самоходные орудия, и этот человек был бы очень важен для артиллерии.

Также среди обычных пулеметчиков часто бывают специалисты по инженерной технике, которые ценятся в ВСУ на вес золота, рассказал офицер.

На этой неделе депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что офицер Вооруженных сил Украины фактически выдал гостайну, заявив о нанесении ущерба украинской военной промышленности Россией.

В частности, снайпер ВСУ Константин Прошинский признался, что за все время конфликта украинские войска понесли наибольшие потери на Бахмутском направлении.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.