Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине раскрыли еще одну проблему ВСУ

Украинский офицер Гай: ВСУ отправляют ценных специалистов в обычную пехоту

close
100%
Mstyslav Chernov/AP

Военные комиссариаты Украины не обращают внимания на гражданские специальности призывников, из-за этого ценные эксперты оказываются в обычной пехоте. Об этом рассказал в интервью телеканалу «Прямой» представитель Вооруженных сил Украины Мирослав Гай.

По его словам, сейчас граждане призываются через территориальный центр комплектования, их опыт гражданской жизни при этом не учитывается.

Гай поделился, что встречал на фронте инженера, который в мирной жизни разрабатывал самоходные орудия, и этот человек был бы очень важен для артиллерии.

Также среди обычных пулеметчиков часто бывают специалисты по инженерной технике, которые ценятся в ВСУ на вес золота, рассказал офицер.

На этой неделе депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что офицер Вооруженных сил Украины фактически выдал гостайну, заявив о нанесении ущерба украинской военной промышленности Россией.

В частности, снайпер ВСУ Константин Прошинский признался, что за все время конфликта украинские войска понесли наибольшие потери на Бахмутском направлении.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами