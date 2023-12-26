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В США заявили, что Вашингтон никогда не хотел победы Украины

Капитан Табах: администрация Байдена никогда не хотела победы Украины над РФ

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

США никогда не стремились обеспечить победу Украины в конфликте с Россией, вероятно, в недалеком будущем американские власти принудят украинское руководство сесть за стол переговоров с российскими политиками. Такое мнение высказал отставной капитан первого ранга американских ВМС Гарри Табах в интервью YouTube-каналу Politeka.

Он указал, что администрация действующего президента США Джо Байдена ни разу публично не заявляла, что цель в этом конфликте — победа Украины, говорилось об укрепление независимости страны, но никогда о победе.

Табах считает, что Украина потерпела полную неудачу на дипломатическом фронте, при этом действия и заявления украинцев привели к недовольству ряда стран.

Капитан предположил, что Вашингтон заставит Киев сесть за стол переговоров к американским президентским выборам в конце 2024 года.

На этой неделе экс-помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман заявил, что неудачи Запада в конфликте на Украине привели к расколу в НАТО.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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